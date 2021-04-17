ABD'de 8 kişinin ölüme neden olan saldırganın kimliği tespit edildi

17 Nisan 2021 Cumartesi, 02:12

FedEx şirketinin tesisinde silahlı saldırı düzenleyen ve 8 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği tespit edildi. Indianapolis Emniyet Yardımcısı Craig McCartt, basın toplantısında, saldırganın eski FedEx çalışanı 19 yaşındaki Brandon Scott Hole olduğunu duyurdu.

McCartt, Hole’ün 2020’de FedEx’te çalıştığını ancak işten niye ayrıldığı, saldırının gerçekleştiği tesisteki FedEx çalışanları ile bir bağının olup olmadığı ve saldırıyı niye gerçekleştirdiği konusunda henüz bir sonuca varamadıklarını kaydetti.

Aynı basın toplantısında konuşan Indianapolis FBI ofisi sorumlusu Paul Keenan da geçen yıl annesinin "polis tarafından öldürülme yoluyla intihar" girişiminde bulunabileceği ihbarı üzerine Hole’ün FBI tarafından sorgulandığını belirtti.

'AŞIRI İDEOLOJİ TESPİTİ YOK'

Keenan, Hole’ün evinde yapılan aramada bir silah bulunduğunu ancak akıl sağlığı değerlendirmesi sırasında kendisinde ırkçı motivasyonlu, şiddet yanlısı aşırılıkçı bir ideoloji tespit edilemediği bilgisini paylaştı.

Indianapolis Metropolitan Polis Şefi Randal Taylor ise FedEx tesisindeki çalışanların önemli bir kısmının Sih toplumu üyesi olduğuna dikkat çekerek, saldırıda bu dini azınlık topluma karşı herhangi bir ırkçı önyargı olup olmadığının da araştırıldığını bildirdi.

Saldırıyla ilgili incelemelere ve kurbanların kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

İNTİHAR ETMİŞTİ

Indianapolis'in güney batısındaki uluslararası havaalanına yakın FedEx şirketinin tesislerine önceki gece saat 23.00 sıralarında giden Brandon Scott Hole, aracını park ettikten sonra iner inmez etrafa ateş açmaya başlamış, saldırıda 8 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Hole, daha sonra olay yerinde kendi silahıyla vurulmuş şekilde ölü olarak bulunmuştu.

ABD'de martta Georgia'nın Atlanta kentinde masaj salonunda yaşanan silahlı saldırıda 8, Colorado'nun Boulder kentinde süpermarketteki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti.