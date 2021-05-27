ABD’de 'aşı piyangosu'nu ilk kazanan belli oldu

27 Mayıs 2021 Perşembe, 14:48

ABD'nin Ohio eyaleti, Covid-19 aşısı yaptıranlar arasındaki ilk piyango çekilişinin kazananlarını açıkladı. Cincinnati banliyölerinden birinde yaşayan Abbigail Bugenske, eyaletin ilk 1 milyon dolarlık (yaklaşık 8,4 milyon lira) 'Vax-a-Million' ödülünü aldı.

Dayton bölgesinden Joseph Costello adlı bir genç ise aynı teşvik programı kapsamında sunulan dört yıllık üniversite bursunu kazandı. Bununla birlikte, program kapsamında önümüzdeki dört hafta boyunca her çarşamba 1 milyon dolar ve üniversite bursunu kazanan dört kişi daha açıklanacak.

ABD'DE AŞI İÇİN EYALET TEŞVİKLERİ

ABD’nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında halkı aşı olmaya teşvik etmek için piyango düzenleniyor. Eyalet genelinde aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül verileceği, 1 milyon dolarlık çekiliş için Ohio’nun federal koronavirüs yardım fonlarının kullanılacağı aktarılmıştı.

Eyalet valisi MikeDeWine, çekilişin en az bir doz koronavirüs aşısı almış olan 18 yaş ve üzeri sakinlere açık olacağını söyledi. Ayrıca, bir diğer çekiliş programı kapsamında beş gencin eyaletin devlet üniversitelerinden birinde tam burs almaya hak kazanacağını duyurdu.

Benzer ama daha küçük çaplı uygulamalar farklı eyaletlerde de uygulandı. Cumhuriyetçi Batı Virginia Valisi Jim Justice tarafından uygulanmıştı. Aşılama oranlarını arttırmaya yönelik Covid-19 aşısı olan 16 ila 35 yaşındaki çocuklara 100 dolar tasarruf bonosu vereceğini söyledi.

Eyaletteki Covid-19 yardım fonlarının çekiliş kapsamında kullanılması tartışmalara neden olmuş, bazıları bu çekilişin Covid-19’da gelinen son nokta olduğunu söylerken bir kesim de benzer ama yetersiz tekliflerin farklı eyaletlerde yapıldığını, yapılacak çekilişin salgından kurtulmak için iyi bir plan olup olmadığını gelecek sürecin göstereceğini belirtmişti.

Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı ve Biden yönetiminin Covid-19 konusundaki en yetkili ismi Anthony Fauci’den de çekilişe sert tepki gelmişti.

-Haber Global