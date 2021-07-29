ABD’de aşı teşviki... 100 dolar verilecek

ABD’de aşılanmanın artırılmasına yönelik teşvik veriliyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:32
ABD’de aşı teşviki... 100 dolar verilecek
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New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısı olan kişilere aşı teşviki verileceğini söyledi. Blasio aşı merkezlerinde, ilk doz koronavirüs aşısı olanların 100 dolarlık teşvik alacağını belirtti.

Belediye Başkanı, “Ekstra, doğrudan ve kişisel bir teşvik vereceğimizi söyleyerek tedbirleri güçlendirmek istedik” dedi.

Reuters’ın haberine göre, şehirde 9 milyon 902 bin 97 doz aşı yapıldı.


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