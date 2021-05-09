ABD'de bazı eyaletler, talep azaldığı için Covid-19 aşılarını geri çevirmeye başladı
ABD'de bazı eyaletler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarına talep azaldığı için federal hükümetin gönderdiği aşıları geri çevirmeye başladı.
Ülkede günlük yapılan aşı sayısı, mart ayından beri ilk kez 2 milyon dozun altına indi.
Aşıya olan talebin azalması üzerine, bazı eyaletler kendilerine tahsis edilen aşıları geri çeviriyor.
Gelecek hafta için 160 binden fazla aşının gönderileceği Wisconsin eyaleti, ayrılan dozlardan sadece yüzde 8'ine ihtiyaç duyduğunu bildirirken, Iowa, Illinois, North Carolina, South Carolina, Washington ve Connecticut eyaletleri de kendilerine ayrılan aşıların hepsine ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.
Ülke genelinde nisan ayının ortalarında günlük 3,38 milyon doz aşı yapılırken, günlük aşılama oranı yüzde 41 geriledi.
ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 151 milyon 315 binden fazla kişiye ilk doz, 112 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.
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