ABD'de bir cami İran yaptırımlarına takılan çinilerini geri istiyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:20

ABD basınında yer alan habere göre, eyaletin kuzeyinde yer alan caminin yeni bir cami inşaatında kullanılmak üzere İran'dan gelen çinilerine Dulles Havalimanı'nda İran yaptırımlarına takıldığı iddiasıyla el konuldu.

Manassas Camisi İmamı Abolfazl Nahidian yaptığı açıklamada çinilerin yeni bir caminin inşaatında kullanılmak üzere İran'ın Kum kentinden haziranda gönderildiğini söyledi.

Çinilerin hediye olduğunu ve dolayısıyla para ödenmediğini belirten Nahidian, buna rağmen havalimanında çinilere ABD'nin İran'a yaptırımları yüzünden gümrük memurlarınca el konulduğunu ifade etti.

Daha önce hiçbir sorun yaşamadan İran'dan çiniler aldığını söyleyen Nahidian, Gümrük ve Sınır Koruma Dairesinin kendisini çinilerin İran'a geri gönderilmesi ya da imha edilmesi gerektiğine dair mektupla bilgilendirdiğini belirtti.

Nahidian, Kur'an'dan ayetlerle süslenmiş çinilerin imha edilmesi fikrinin "rahatsız edici" olduğunu söyleyerek Biden yönetiminden İran yaptırımlarına takılan çinilerin camiye teslim edilmesini istedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad ise dini sanat eserlerine yaptırım uygulamanın "anlamsız" olduğu ve çinilerin "kitle imha aracı" olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük ve Sınır Koruma Dairesinden yapılan açıklamada ise ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) İran'a uygulanan yaptırımlar kapsamında çinilerin ithal edilemeyeceğini tespit ettiği ancak çinilerle ilgili nihai bir karar alınmadığı ifade edildi.