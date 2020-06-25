ABD'de Covid-19 destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye çek gitmiş

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk yaşamamaları için vergi mükelleflerine gönderilen destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye de çek gittiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2020 Perşembe, 21:09
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Kongre'ye raporlama yapan Hesap Verebilirlik Ofisinin yayımladığı raporda, söz konusu yardım paketinin Kongre'den geçmesinin ardından Hazine Bakanlığının, yetkilere bir an önce çeklerin dağıtılması talimatı verdiği belirtildi. 


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