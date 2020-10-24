ABD'de eğitim uçağı bir evin üzerine düştü
Amerikan donanmasına ait iki kişilik eğitim uçağı, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü. Kaza nedeniyle iki pilot hayatını kaybetti.
ABD Donanması Hava Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Zach Harrel, yaptığı açıklamada T-6B tipi eğitim uçağının yerel saatle 17.00 civarında Mobile kasabasına bağlı Foley semtine düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ölen pilotların kimliklerinin henüz açıklanmayacağını belirten Harrel, uçağın düştüğü yerde ölen ya da yaralanan olup olmadığını bilmediğini ifade etti.
EVDE YANGIN ÇIKTI
Amerikan medyasında, uçağın düştüğü evde yangın çıktığı bilgisi yer aldı.
Baldwin İlçesi Şerifliğinden yapılan açıklamada, henüz ölü ya da yaralı bilgisi alınmadığı belirtildi.
Hafta içinde de California eyaletinde donanmaya bağlı bir F/A-18 tipi savaş uçağı düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulmuştu.
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