ABD’de et yiyen parazit alarmı: Türkiye'de de görüldü

22 Haziran 2021 Salı, 12:46

Bilim insanları küresel ısınma nedeniyle Leismania adlı bir et yiyen parazitin, daha önce hiç görülmeyen bölgelerde ortaya çıktığı konusunda uyardı. Araştırmacılar, parazitin Güney Amerika'da görülen ölümcül türünün ABD'nin Teksas ve Oklahama eyaletlerinde tespit edildiğini ve Florida'ya yol aldığını açıkladı.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde ekoloji profesörü olan Víctor Sánchez-Cordero, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğinin zoonotik hayvan kökenli hastalıkların ortaya çıkmasıyla güçlü bir bağlantısı var. Yakında ABD'de insan leishmaniasis vakalarının ortaya çıkma olasılığı var” diye konuştu.

FARKLI TÜRLERİ TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

NTV'nin aktardığına göre, Leishmaniasis, tropik, subtropik ve güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen bir hastalığa deniliyor. Temelde 2 tip hastalıktan sorumlu olan parazit, daha önce Türkiye’de tespit edildi.

Türkiye'de parazitin Leismania donovani donovani ve Leismania donovani infantum türleri iç organlarda zarar neden olduğu için özellikle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Ege, Akdeniz ve Trakya'da bulunan hastalık hayvanları ve insanları etkiliyor.

KALICI YARA İZLERİNE NEDEN OLUYOR

Genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ortaya çıkan ve Şark Çıbanı diye bilinen hastalığı da Leismania paraziti neden oluyor. Şark çıbanı öldürücü bir hastalık değil ancak, tedavi edilmediği zaman ömür boyu kalıcı yara izlerine neden olabiliyor.

GÜNEY AMERİKA'DA GÖRÜLEN TÜRLER ÖLÜMCÜL

Ancak, Güney Amerika’da görülen Amerikan Leishmania türleri (L. donovani chagas, L. braziliense, vb.) ölümcül olarak kabul ediliyor. Bu bölgelere ziyaret edecek insanların mutlaka koruyucu tedavileri yaptırmaları ve sineklere dikkat etmeleri gerekiyor.

Araştırmacılar, ABD'ye giren bu parazitlerin birkaç on yıl içinde ülkeyi etkisi altına almasından endişeleniyor.

Bununla birlikte parazit, Leishmania’nın ABD'ye yolculuk ettiği 2010'dan beri araştırmacıların radarlarında bulunuyor.

National Library of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, dünya genelindeki İklim değişikliği zararlı türlerin giderek daha fazla artmasına neden oluyor.