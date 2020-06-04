ABD’de eylemciler meydanı boş bırakmadı

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyah vatandaş George Floyd için adalet talebiyle başlayan ve ülke sınırlarını aşan ırkçılık karşıtı protestolar, Trump yönetiminin orduyu devreye sokmasına ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen devam ediyor.

Protestoların sekizinci günü, öncekilerine oranla daha kalabalık ama sakindi. AFP ajansına göre, New York kentinde saat 20.00’de yürürlüğe giren yasağa rağmen binlerce gösterici sokaklardaydı. Kentte yaklaşık 700 protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

Los Angeles kentinde de saat 18.00’de uygulanmaya başlanan yasağa rağmen sokaklardan ayrılmayı reddeden onlarca kişi gözaltına alındı. Washington’da Beyaz Saray’ın önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Öncesinde, Beyaz Saray çevresine demirden güvenlik çiti örülmesi dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington eyaletinde konuşlandırdığını duyurdu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, protestolara yönelik askeri güç kullanılmasını desteklemediğini söyledi. Pentagon’da açıklama yapan Esper, “Muvazzaf askerlerin düzeni sağlamak için sokağa çıkmasının son çare olması” gerektiğini belirterek, “Yalnızca en acil anlarda olmalıdır, şu an öyle bir durum yok” dedi.

Önceki gece protestocuların üzerinden alçak uçuş yapan helikopterlerin, askeri birliğe ait olmasının anlaşılmasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı da gündeme yansıyan haberler arasındaydı.

ABD Başkanı Donald Trump, Floyd için düzenlenen gösterilerde, Beyaz Saray içindeki sığınağa götürüldüğü iddialarına ilişkin, “Beyaz Saray’daki sığınağa teftiş için indim. Çok az bir süre orada kaldım.

Yalancı basın, olayı yanlış aktarıyor” açıklamasında bulundu. Öte yandan Floyd’un altı yaşındaki kızı Gianna ve annesi Roxie Washington, ilk kez kamera karşısına geçti. Minneapolis’te bir basın toplantısında konuşan Washington, “Gianna’nın artık bir babası yok. Onun büyüdüğünü göremeyecek. Ben çocuğum ve George için buradayım. Adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.

Floyd’un doğum yeri olan Teksas eyaletine bağlı Houston kenti ise önceki gün sıradışı bir olaya sahne oldu. Cuney Homes mahallesinde bir kilisenin beyaz cemaati, bölgenin siyah sakinleri karşısında diz çöktü, “yıllar süren sistematik ırkçılık” nedeniyle af diledi.

ULUSAL MUHAFIZLAR DA DİZ ÇÖKTÜ

ABD’de, Trump’ın göreve çağırması üzerine başta Washington olmak üzere pek çok kentte konuşlanan Ulusal Muhafızların da bazı yerlerde protestocularla birlikte diz çöktüğü görüldü. Los Angeles’ta diz çöken askerler, göstericiler tarafından alkışlandı. Kimi eylemcilerin muhafızlara sarıldığı görüntüler ise objektiflere böyle yansıdı. Bu arada Las Vegas’ta önceki gün polis ile eylemciler arasında çıkan silahlı çatışmada başından vurulan bir memur hayatını kaybetti.

PARİS’TE ADAMA İSYANI

ABD’de eylemler hız kesmezken Fransa’nın başkenti Paris de önceki gün benzer bir cinayete ilişkin dava sırasında kitlesel protestolara sahne oldu. 4 yıl önce gözaltına alınırken hayatını kaybeden Afrika kökenli Fransız Adama Traore için Porte de Clichy Adalet Sarayı önünde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Paris polisinin, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gösterinin yasak olduğu uyarısının ardından gerilim tırmandı. Polisin tazyikli su kullandığı, protestocuların da taş atarak karşılık verdiği bildirildi.