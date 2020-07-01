ABD'de hava kuvvetlerine ait bir F-16 düştü

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ABD ordusuna ait tek koltuklu bir taarruz uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:03
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Düşen uçağın Shaw Hava Kuvvetleri Üssünde alev aldığı görüldü. Uçağın pilotu, kazadan sonra hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Askerin ismi, aile bilgilendirilene kadar paylaşılmayacak.

T24'ün haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-16'nın neden düştüğüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

20. Savaş Kanadından yapılan kısa açıklamada uçağın rutin bir tatbikat sırasında kaza yaptığı dışında bir detaya yer verilmedi.


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