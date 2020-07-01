ABD'de hava kuvvetlerine ait bir F-16 düştü
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ABD ordusuna ait tek koltuklu bir taarruz uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.
Düşen uçağın Shaw Hava Kuvvetleri Üssünde alev aldığı görüldü. Uçağın pilotu, kazadan sonra hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Askerin ismi, aile bilgilendirilene kadar paylaşılmayacak.
T24'ün haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-16'nın neden düştüğüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
20. Savaş Kanadından yapılan kısa açıklamada uçağın rutin bir tatbikat sırasında kaza yaptığı dışında bir detaya yer verilmedi.
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