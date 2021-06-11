'ABD'de işsizlik maaşlarının yarısı dolandırıcılar tarafından çalındı' iddiası
Axios sitesinin haberine göre, ABD'de salgın sırasında artan işsizlik nedeniyle yardım paralarının dolandırıcıların hedefi haline geldiği belirtildi.
ABD merkezli haber sitesi Axios'un konuya yakın uzmanlara dayandırdığı haberinde, ülkede Covid-19 salgını sırasında artan işsizlik nedeniyle yuttaşlara dağıtılan yardım paralarının dolandırıcılar için yeni bir alan açtığı ve bu yardımların yarısının çalındığı öne sürüldü.
Vatandaşların yasal kimliklerini çevrimiçi olarak teyit etmelerini sağlayan ve dolandırıcılık suçlarını önlemeyi amaçlayan ID.me şirketinin CEO'su Blake Hall, ABD'nin dolandırıcılar nedeniyle 400 milyar dolardan fazla kaybettiğini ve tüm işsizlik yardımlarının yüzde 50'sinin çalınmış olabileceğini söyledi.
Haberde, dolandırıcıların yardım paralarını işsizlik maaşı başvurusu yapan yurttaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek çaldıkları belirtildi. Ayrıca, bu yöntemlerle çalınan paraların genellikle Bitcoin gibi izlenemeyen kripto para birimleri aracılığıyla yurtdışına transfer edilebildiği vurgulandı.
-Sputnik
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