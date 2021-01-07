ABD’de Kongre binası çevresinde patlayıcı paniği
ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçileri, Kongre binasına zorla girdi. ABD kolluk kuvvetleri, Kongre binası çevresinde en az iki patlayıcı bulunduğunu duyurdu.
ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçileri, Kongre binasını bastı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri, en az iki patlayıcının bulunduğunu duyurdu. ABD medyası, patlayıcılardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin Beltway merkezinde, diğerinin ise Demokratik Ulusal Komite merkezinde bulunduğunu duyurdu.
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