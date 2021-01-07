ABD’de Kongre binası çevresinde patlayıcı paniği

07 Ocak 2021 Perşembe, 01:07

ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçileri, Kongre binasını bastı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri, en az iki patlayıcının bulunduğunu duyurdu. ABD medyası, patlayıcılardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin Beltway merkezinde, diğerinin ise Demokratik Ulusal Komite merkezinde bulunduğunu duyurdu.