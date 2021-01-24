ABD’de koronavirüs aşısı uygulandıktan sonra yaşamını yitirdi
ABD’de Aralık ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkan Kaliforniyalı bir kişi, aşı uygulandıktan saatler sonra yaşamını yitirdi.
İsmi açıklanmayan kişinin, Perşembe günü Kaliforniya eyaletinin Placer bölgesinde yaşamını yitirdiği ifade edilirken, Placer County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edildi.
Placer County Şerif Ofisi, yaptığı açıklamada, “Kişiye, 21 Ocak 2021 tarihinde Covid-19 aşısı uygulandı. Aşı, Placer County Halk Sağlığı tarafından uygulanmadı” denildi.
Söz konusu kişinin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı belirtildi.
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