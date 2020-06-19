ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691
ABD’de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 120 bin 691’e ulaştı.
ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 120 bin 691’e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 264 bin 307 vakanın tespit edildiği, bunlardan 931 bin 150’sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 212 bin 466 aktif vaka bulunuyor.
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