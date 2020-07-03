ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 503’e ulaştı
ABD’de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 131 bin 503’e kişiye ulaştı.
ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131 bin 503’e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 873 bin 681 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 191 bin 838’inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 514 bin 340 aktif vaka bulunuyor.
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