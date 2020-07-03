ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 503’e ulaştı

ABD’de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 131 bin 503’e kişiye ulaştı.

DHA
03 Temmuz 2020 Cuma, 16:54
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ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131 bin 503’e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 873 bin 681 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 191 bin 838’inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 514 bin 340 aktif vaka bulunuyor.



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