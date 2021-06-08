ABD'de kripto para birimi ile ödendi: En büyük emlak satışı rekorunu kırdı

08 Haziran 2021 Salı, 15:56

Florida'daki Miami Beach'in Surfside mahallesinde 22,5 milyon dolarlık (yaklaşık 195 milyon TL) bir çatı katı, ABD'de tamamen kripto para birimiyle ödenen, bilinen en büyük emlak anlaşması olma rekorunu kırdı.

27 Mayıs'ta anonim bir alıcı, Antonio Citterio'nun 12 katlı Arte Surfside binasının dokuzuncu katındaki 5 bin 67 metrekarelik çatı katı, emlak geliştiricisinin ödeme olarak kripto para birimini kabul edeceğini açıklamasından sadece haftalar sonra satın aldı.

Çatı katının 4 yatak odası ve 4 banyo içermesinin yanı sıra dikkat çeken özelliği, okyanus manzaralı olması ve yaklaşık 3 bin metrekarelik bir terası olması.

Ayrıca Arte Surfside, kapalı ve açık yüzme havuzları, bir spor salonu ve yoga stüdyosunun yanı sıra bir sauna, bir buhar odası ve “sahilde meditasyon göleti” sağlıyor.

GİZLİLİK ANLAŞMASI VAR

Lüks rezidansta ayrıca çocuklar için bir oyun odası, sıcaklık kontrollü park yerleri ve yiyecek-içecek hizmeti sunan bir mutfağa ek olarak bir de çatı katı tenis kortu bulunuyor.

Gizlilik anlaşmaları nedeniyle alıcı ve kullanılan belirli kripto para birimi bilinmiyor fakat blockchain alışverişinin baştan sona tamamlanmasının 10 günden kısa sürdüğü bildirildi.

Alıcılar ve satıcılar Bitcoin'le 2014 gibi erken bir tarihte de büyük anlaşmalar yapmış olsa da bu son satış, aracı kurumlar arasında, kripto para işlemlerinin desteklenmesine yönelik ilginin giderek arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: Independent Türkçe