ABD Kongre binası yakınlarında sahte akreditasyon kartı ve silah taşıyan şüpheli tutuklandı
ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde güvenlik önlemleri, Kongre baskının ardından artırıldı. Bir şüpheli, sahte akreditasyon kartı ve dolu silahıyla yakalandı.
Trump yanlılarının 6 Ocak’ta Kongre binasına saldırısının ardından, Washington’da polis tarafından güvenlik önlemleri artırıldı. CNN'in haberine göre Kongre polisi, yerel saatle cuma akşamı Kongre binası etrafındaki güvenlik kontrol noktasında bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kontrol sırasında polise gösterdiği akreditasyon kartının sahte olduğu anlaşılan kişinin aracında yapılan aramada dolu bir Glock marka tabancanın yanı sıra 509 merminin olduğu ortaya çıktı.
Söz konusu kişinin kayıtsız silah ve mühimmat taşımak da dahil birkaç suçtan tutuklandığı bildirildi.
20 BİNİN ÜZERİNDE ULUSAL MUHAFIZ
Öte yandan 20 binin üzerinde Ulusal Muhafızın yanı sıra çok sayıda polisin yüksek güvenlik önlemleri aldığı Washington'a giriş çıkış noktalarına polis barikatları ve kontrol noktaları kuruldu.
Sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte, perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.
Diğer yandan Washington'daki binlerce mağaza ve dükkânın, muhtemel olaylardan zarar görmemek için dışarı bakan kısımlarını kalın tahta tabakalarla kapattıkları görüldü.
ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.
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