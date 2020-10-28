ABD seçimlerine günler kala salıncak eyaletlerinde ipi kim göğüsledi?

28 Ekim 2020 Çarşamba, 15:22

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine gün sayıyor. Gözler ise eyalet bölgelerine çevrildi. Ulusal çapta yapılan anketlerde Demokratların adayı Joe Biden önde gözükse de seçimin belirleyiciliğinde eyaletler öneme sahip. 3 Kasım'da vatandaşlar adaylardan yana tercih kullanacak olsa da aslında başkanın kim olduğunu belirleyecek olan "seçiciler kurulu"ndaki delegelere oy vermiş oluyor.

İlgili eyalette en çok oyu alan aday, o bölgedeki delege sayısını da hanesine katmış oluyor. Bu şekilde ülke genelinde en çok oyu toplayamamış olsa bile en çok delege kazanan aday seçim yarışında ipi göğüslüyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 2016 seçimlerinde ülke genelinde rakibi Trump'tan yaklaşık 3 milyon fazla oy alan Clinton, 232'ye 306 delege sayısıyla başkanlık yarışını kaybetmişti.

SALINCAK EYALETLER BELİRLEYECİ

Guardian gazetesinin analizine göre, seçimin rengini değiştirebilecek 8 salıncak eyaletten 6’sında son durum şöyle şekilleniyor:

Florida: 29 delegeye sahip eyalette 24 Ekim itibarıyla Biden yüzde 48,8'e yüzde 47,1 ile Trump'ın önünde yer alıyor.

Pensilvanya: 20 delege çıkaracak eyalette Demokrat aday arayı açmış görünüyor. 26 Ekim itibarıyla anketler Biden'ı yüzde 50,3'e yüzde 44,8 ile önde gösteriyor.

Ohio: 18 delege çıkaracak eyalette ibre Trump'tan yana görünüyor. 20 Ekim itibarıyla ABD Başkanı, yüzde 48,4'e yüzde 46,6 ile Biden'ı geride bırakıyor.

Michigan: 16 delegeye sahip eyalette Biden 7,4 gibi önemli bir oy farkıyla önde seyrediyor. 24 Ekim rakamları Biden'ı yüzde 50,2'ye yüzde 42,8 ile birinci gösteriyor.

Kuzey Karolina: 15 delegeye sahip eyalette 23 Ekim itibarıyla iki aday arasındaki oy farkının çok yakın olduğu anlaşılıyor. Buna göre Biden'ın yüzde 49,3'e yüzde 46,6 ile Trump'ı geride bıraktığı görülüyor.

Arizona: 11 delege çıkaracak eyalette 22 Ekim verilerine bakıldığında Biden yüzde 48,9'a yüzde 45,2 ile Trump'ın önünde gidiyor.