ABD’de St. Louis cezaevinde mahkumlar ikinci kez isyan çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) batısındaki St. Louis kentinde bulunan bir cezaevinde koğuştaki kötü koşulları protesto eden 60 mahkum isyan çıkardı.

DHA
05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:15
ABD’de St. Louis cezaevinde mahkumlar ikinci kez isyan çıkardı
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ABD’nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan cezaevinde yaklaşık 60  mahkum isyan çıkardı. Cezaevindeki kötü koşulları protesto eden mahkumlar, cezaevinin camlarını kırarak, “Bize yardım edin” diye bağırdı. Mahkumların bağırışını duyan bir çok kişi ceazevinin önünde toplanarak, mahkumlara alkışlarla destek verdi. Amerikan medyası,polisin mahkumlara müdahale ettiğini ve olası bir firar girişiminin önlendiğini aktardı. Öte yandan, aynı cezaevinde Şubat ayında 117 mahkum isyan çıkarmıştı.



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