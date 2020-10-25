ABD'de vaka sayısı rekor kırdı, Macron virüsün yaza kadar etkili olmasını beklediğini açıkladı
ABD'de cuma günü koronavirüs vaka sayısında rekor kırılırken,Avrupa'da durumun en olumsuz olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koronavirüsün en azından yaza kadar hayatı etkilemeye devam edeceği açıklaması geldi.
ABD'de cuma günü koronavirüs vaka sayısında rekor kırılırken Avrupa'da durumun en olumsuz durumda olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koronavirüsün en azından yaza kadar hayatı etkilemeye devam edeceği açıklaması geldi.
ABD'de Covid Tracking Project (Covid İzleme Projesi) Cuma günü 83.010 yeni vaka bildirdi. Cuma günü Fransa'da ise 40.000 yeni vaka kaydedildi. Koronavirüs nedeniyle ülkede 298 kişi de hayatını kaybetti.
Geçen hafta ABD'de 441.541 yeni koronavirüs vakası belirlendi. Bu, Temmuz sonundan beri kaydedilen en yüksek yedi günlük vaka sayısı.
Ülkede son altı günde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısında da artış yaşandığı ancak bunun günde 2000 can kaybının görüldüğü Nisan ayına kıyasla halen oldukça düşük olduğu kaydediliyor.
Rusya, Polonya, İtalya ve Isviçre'de de vaka sayıları artışa geçmiş durumda.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'daki vaka artışının kritik bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.
Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katladı. Kıtada şimdiye kadar toplam 7,8 milyon vaka görüldü, 247.000 kişi de hayatını kaybetti.
WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek aylar zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir yolda ilerliyor" dedi.
Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu geçti, 1,1 milyon can kaybı meydana geldi.
Bir grup bilim insanı, virüse karşı etkili bir aşı geliştirilse bile dağıtımının bir yılı bulabileceği, bu nedenle bahar aylarında hayatın tamamen normale dönmeyeceği uyarısında bulunmuştu.
FRANSA BAŞBAKANI: KASIM AYI ZOR GEÇECEK
Macron Paris'te bir hastaneyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bilim insanlarının kendisine virüsün "en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar" hayatı etkilemeye devam edeceğini söylediklerini kaydetti.
Fransa'nın üçte ikisinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Macron, sokağa çıkma yasağının günlük vaka sayısının 3000-5000 aralığına geldiğinde gevşetilebileceğini söyledi. Bu vaka sayıları en son Ağustos ayının sonunda görülmüştü.
Fransa'daki 5 bin yoğun bakım ünitesinin yarısı Covid-19 hastaları ile dolmuş durumda. Başbakan Jean Castex, ağır hasta sayısının artabileceğini belirterek, "Bugünün yeni vakaları yarının hastaneye kaldırılmış hastaları. Kasım ayı zor geçecek" dedi.
Avrupa'nın diğer ülkelerinde durum şöyle:
- İspanya: Ülke hafta başında 1 milyon vaka sayısını geçen ilk Avrupa ülkesi oldu ancak Başbakan Pedro Sanchez gerçek vaka sayısının muhtemelen 3 milyondan fazla olduğunu açıkladı.
- Polonya: 48 yaşındaki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ancak sağlığının iyi olduğu açıklandı.
- İtalya: Napoli'de yüzlerce kişi yeni koronavirüs önlemlerine karşı protesto gösterisi düzenledi ve polisle çatıştı. Napoli'nin içinde yer aldığı Campania bölgesinde dün geceden itibaren 23.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ulusal bir karantinanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
- Belçika: Ordu vaka sayılarının artması üzerine yardıma çağrıldı.
- İsviçre: Ülkede dün vaka sayısı 6634ile rekor kırdı. Ulus çapında gelecek haftadan itibaren daha sıkı önlemler alınması planlanıyor, ancak okulların kapatılması beklenmiyor.
- Rusya: Ülke son 24 saat içerisinde 17.340 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu, ülkedeki günlük vaka sayısında bir rekor.
- Çekya: Başbakan Andrej Babis, Sağlık Bakanı Roman Prymula'nın gece geç bir saatte kapalı olması gereken bir restorandan maskesiz çıktığını gösteren fotoğraflarının bir gazetede yayınlanmasının ardından istifasını istedi. Sağlık Bakanı, iki yetkiliyle gerçekleştirilen toplantının özel bir odada gerçekleştiğini ve kuralların ihlal edilmediğini söyleyerek, istifa etmeyeceğini açıkladı.
- Almanya: Son 24 saatte 11.424 yeni koronavirüs vakası açıklanan ülkede durumun stabil olduğu bildiriliyor.
- Portekiz: Ülkenin kuzeyinde 150 bin kişinin yaşadığı üç bölge karantina altına alınacak.
- Yunanistan: Ülkede başkent Atina'da ve başka bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak yürürlüğe bugün girecek ve 00:30-05:00 arası geçerli olacak.
En Çok Okunan Haberler
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- AKP'li oyuncudan İmamoğlu ile ilgili iğrenç paylaşımlar
- Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- AKP'de deprem!
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar
Video Haberler
- Halkevleri üyelerinin eylemine polis müdahalesi
- Dolandırıcılardan ‘pes’ dedirten mesaj
- Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü!
- Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti
- Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 3 yaralı
- İmamoğlu: İnşallah sağlığımıza kavuşacağız
- Şişli'de rezaletin görüntüler! O anları kamerada
- Derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor
- Sosyal medyayı ikiye bölen otobüsteki kavga kamerada
- Bağcılar’daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
En Çok Okunan Haberler
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- AKP'li oyuncudan İmamoğlu ile ilgili iğrenç paylaşımlar
- Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- AKP'de deprem!
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar