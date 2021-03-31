ABD'de Watergate Skandalı'nın beyni olarak bilinen Gordon Liddy hayatını kaybetti
ABD'de Watergate Skandalı'nın beyni olarak bilinen Gordon Liddy hayatını kaybetti
ABD'de eski başkanlardan Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanarak bir döneme damgasını vuran Watergate Skandalı'nın beyni olarak bilinen G. Gordon Liddy 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Oğlu Thomas Liddy, babasının dün Virginia'da hayatını kaybettiğini duyurdu.
1930'da New Jersey'de doğan Liddy, FBI'da çalıştığı dönemde, dönemin ABD Başkanı Nixon'un görevi bırakmasına yol açan Watergate Skandalı'ndaki rolü nedeniyle "komplo, hırsızlık ve yasa dışı telefon dinleme" suçlarından hüküm giyerek 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
- Watergate Skandalı
Watergate Skandalı, ABD'de 1972-1974 döneminde Başkan Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon'ın istifasıyla sonuçlan büyük bir siyasi skandal olarak biliniyor.
Skandal, başkent Washington'da 17 Haziran 1972'de 5 hırsızın Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanarak tutuklanması ve Nixon hükümetinin olayı örtbas etme girişimlerinin ardından patlak vermişti.
Olayda, Nixon hükümetinin 1972 seçimlerinde siyasi rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarılmış, skandala adı karışan Nixon istifa ederek görevini yardımcısı Gerald Ford devretmişti.
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