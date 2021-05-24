ABD'de Y kuşağının neredeyse yarısı 'Tanrı'nın var olup olmadığını bilmiyor, önemsemiyor veya inanmıyor'

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:32

Arizona Hıristiyan Üniversitesi'nin araştırmasına göre, ABD'deki Y (milenyum) kuşağında 10 kişiden 4'ü Tanrı'nın var olup olmadığını bilmiyor, inanmıyor veya önemsemiyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, üniversitenin Kültürel Araştırma Merkezi'nin hazırladığı bir rapor, yaşları şu anda 18'le 36 arasında değişen ve yüzde 43'ü ateist olan ya da Tanrı'nın varlığına karşı kayıtsız kalan ABD'li kuşağın "ulusun dinsel ölçütlerini tanınmayacak düzeyde yeniden şekillendirmekle tehdit ettiği" sonucuna vardı.

"BASKI OLMADAN ÜRETKENLİK"

Rapora göre Y kuşağının "hayattaki başarıyı mutluluk, kişisel özgürlük ve baskı olmadan üretkenlik" diye tanımlama olasılığı, kendinden önceki X kuşağına ve II. Dünya Savaşı sonrası kuşağa kıyasla daha yüksek. Ayrıca evlilik öncesi cinsellik ve kürtajı "ahlaki olarak kabul edilebilir" bulan liberal toplumsal görüşlere sahip olma ihtimalleri de daha yüksek.

Diğer yandan, iki bin ABD'li yetişkinle gerçekleştirilen ankete dayanan rapora göre, Y kuşağında önceki kuşaklara göre daha az kişi tanrıya inanıyor olsa da yüzde 57'si kendini hala Hıristiyan olarak tanımlıyor.

Bu oran; sessiz kuşak, inşa edici kuşak veya 'Mickey Mouse' kuşağı gibi çeşitli isimlerle anılan, yaşları 76'yla 97 arasında değişen ve yüzde 88'inin kendisini Hıristiyan olarak tanımladığı, ankete katılan en yaşlı kuşakla kıyaslandığında yüzde 25'ten fazla bir düşüş anlamına geliyor.

Evanjelik bir Hıristiyan olan ve Kültürel Araştırma Merkezi'nin kurucusu George Barna, Y kuşağının ABD toplumunu kendi tercihlerine uyacak şekilde yeniden biçimlendirmeye giriştiğini ifade etti.

Barna, "Bilhassa Y kuşağı kendisini, kişisel hayatında veya Amerikan toplumunda Tanrısız, İncilsiz ve Hıristiyan kiliselerini temel almadan yaşamaya adamış gibi görünüyor" dedi ve ekledi:

"ABD'de Hıristiyan inancının geleceği için daha güçlü, daha net ve daha doğrudan bir meydan okuma tahayyül etmek güç."

Y kuşağı ve yaşları 37'yle 55 arasındaki X kuşağının aynı zamanda burçlar ve Karma prensibiyle daha fazla ilgilendiği, evrim teorisini kabul etme ve Tanrı'nın insanların yaşamına müdahil olmadığına inanma olasılığının ebeveynleri ya da büyükanne ve büyükbabalarına kıyasla daha yüksek olduğu bulundu.