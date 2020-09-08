ABD’de yapılan son seçim anketinin sonuçları şaşırttı

08 Eylül 2020 Salı, 09:42

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Donald Trump ile Joe Biden yapılması planlanan canlı yayın tartışmaları ülke gündemine damga vurdu.

ABD’li USA Today’de yer alan bir araştırmaya göre Trump ile Biden arasındaki canlı yayın tartışmalarında kazanan Trump olacak.

Araştırmaya katılanların yüzde 41’i Demokratların adayı Biden’ın tarafını tutarken Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Trump’a yüzde 47’lik bir kazanma şansı tanındı.

USA Today’de yayınlanan araştırmaya göre ABD’liler Trump’ın canlı yayın tartışmalarını kazanacağını ön görüyor

“KARIŞIKLIKLAR TRUMP’A YARADI”

Sözcü'de yer alan habere göre, anket şeklindeki araştırmaya katılanlar arasında kendisini bağımsız olarak tanıtanlar da Trump’ın kazanmasını beklediklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 47'si Trump'ın canlı yayın tartışmalarını kazanacağını düşünürken sadece yüzde 37'lik bir kesim Biden’ın Trump’ı yenebileceğine ihtimal verdi.





Araştırmaya katılanların yüzde 33’ü ise ülkedeki karışıklıkların Trump’a yaradığını belirtti. Trump ile Biden arasındaki ilk canlı yayın tartışmasının eylül ayı sonunda yapılması bekleniyor. İkilinin başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım tarihine kadar üç farklı kanalda karşı karşıya geleceği duyurulmuştu.