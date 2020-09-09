ABD'de yüz yüze eğitim başladı, koronavirüs salgını yeniden pik yaptı
ABD'de üniversitelerin yüz yüze eğitime dönmesinin ardından ülke genelinde 37 binden fazla öğrenci ve fakülte çalışanının koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Dünya üzerindeki 27 milyondan fazla vakanın neredeyse dörtte birine ev sahipliği yapan ve resmi verilere göre 6.5 milyondan fazla vakanın bulunduğu ABD’den korkutan veriler gelmeye devam ediyor…
Üniversitelerin yüz yüze eğitime geri döndüğü ABD’de günler sonra öğrenci ve fakülte çalışanlarındaki Covid-19 vaka sayısı açıklandı. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’de yer alan habere göre ABD genelinde üniversite öğrencileri ve fakülte çalışanları arasında Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının arttığı belirtildi.
Sözcü'nün, ABD basınından aktardığı haberlere göre ülkede 37 binden fazla üniversite öğrencisi ve fakülte çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Bu verilerin üniversitelerden alınan resmi kayıtlara göre derlendiği belirtilirken, bazı üniversiteler günlük veri güncellemesi yaparken, bazıları haftada bir güncelleme yapıyor.
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