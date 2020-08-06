ABD'deki ırkçı cinayette yine aynı haykırış: "Nefes alamıyorum"
ABD'de George Floyd'un polislerce nefessiz bırakarak öldürülmesinin ardından aylar geçti. Floyd'un "Nefes Alamıyorum" haykırışları bu kez gardiyanlar tarafından işkence uygulanan "Jhon" isimli siyah ABD'li tarafından duyuldu. Jhon, gardiyanların uyguladağı işkence sonucu yaşamını yitirdi.
ABD'de yine ırkçı bir cinaytet işlendi. NTV'nin yayınladığı videoya göre Kuzey Karolina'da geçtiğimiz aralık ayında siyah bir adamın hapishane gardiyanları tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldüğü anlaşıldı.
Davaya bakan hakim, benzer olaylara engel olması amacıyla görüntülerin yayınlanmasını istedi. 56 yaşındaki siyah erkek onlarca kez "nefes alamıyorum" diyerek yalvardığı ortaya çıktı.
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