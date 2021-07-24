ABD'den Afganistan'a 100 milyon dolarlık acil fon

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:16

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişinin sürmesi nedeniyle Afgan göçmenlerin sayısı artıyor. Beyaz Saray internet sitesinde, Afgan göçmen ve mültecilerle ilgili olası acil ihtiyaçlar için 100 milyon dolar acil fon ayrılmasının onaylandığı açıklandı.

Fonun, Afgan mültecilerin iltica işlemleri için de kullanılacağı duyuruldu.

AFGAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE YARDIM TALEBİ

Beyaz Saray internet sitesinde ayrıca, Başkan Biden ve Afganistan Devlet Başkanı Eşraf Gani’nin telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede Biden'ın, Afganistan’a desteklerinin devam edeceği mesajını verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, Afgan Güvenlik Güçleri Fonu için, Kongre'den 3,3 milyar dolar istediği belirtildi. Bu fonun, 1 milyar dolarının Afgan güçleri tarafından yakıt, mühimmat ve yedek parça alımında, 1 milyar dolarının Afgan Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonları desteklemede ve 700 milyon dolarının da güvenlik güçlerinin maaşlarının ödenmesinde kullanılacağı bilgisi verildi.