Afgan mülteciler için AB mali yardım planı hazırlıyor! Türkiye'de rol oynayabilir

22 Temmuz 2021 Perşembe, 15:38

Reuters'a bilgi veren yetkililer, AB'nin Afganistan'dan kaçışı sınırlamak amacıyla Afganistan ve komşularına yönelik yeni bir mali yardım paketini ele almakta olduğunu söyledi. Planın şu an hazırlık aşamasında olduğu, Afganistan, Pakistan ve İran da dahil bölge ülkelerine daha fazla mali yardım içereceği belirtildi.

"AMAÇ, YENİ SIĞINMACI AKIŞINI ENGELLEMEK"

Reuters'a konuşan yetkili, 'sığınmacıların kendi evlerine daha yakın tutulmasının ve AB'ye yönelik yeni bir sığınmacı akışının engellenmesinin' amaçlandığını söylerken ajansa bilgi veren diplomat ise "Afganistan'a ama aynı zamanda Pakistan'a ve hatta İran'a da para gönderilebilir" açıklaması yaptı. Diplomat, Kabil'e yapılacak yardımların Taliban'ın ilerleyişine bağlı olduğunu, militanların yönetimi ele geçirmesi halinde bu paranın dağıtılmasının zorlaşacağını vurguladı.

"TÜRKİYE ROL OYNAYABİLİR"

Reuters haberde, Türkiye'nin de daha fazla Afgan'a ev sahipliği yapmak konusunda bir rol oynayabileceği ama Ankara'ya Afganistan konusunda yapılacak olası bir yeni mali yardımın, mevcut mülteci anlaşması dahilinde 2024 yılına dek gönderilecek olan 3.5 milyar eurodan ayrı olarak gönderilebileceği belirtildi. AB, 2021 yılında Afganistan'a 57 milyon euroluk insani yardım yapmayı planlıyordu. Son durum nedeniyle yapılacak herhangi bir yeni yardımın ise sonbahardan önce planlanıp onay almasının mümkün olmayacağı belirtiliyor.

DEMOKRASİ ŞARTI

Haberin, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in geçtiğimiz hafta Taşkent'te Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüşmesinden sonra gelmesi de dikkat çekti. Borrel dün yaptığı bir paylaşımda ise Afganistan ile bölgeye yardım teklifinde bulunmuş ancak "Afganistan'a gelecekte vereceğimiz destek, demokratik ilerlemenin korunması koşuluna bağlı olacak" demişti.

Şu an İran ve Pakistan'da 6.5 milyondan fazla Afgan yaşıyor.