ABD'den Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

14 Temmuz 2020 Salı, 21:36

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi" ifadesine yer verildi.