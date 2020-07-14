ABD'den Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, "bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesi" vurgusu yaptığını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi" ifadesine yer verildi.
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