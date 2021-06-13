ABD’den ‘güvenli havalimanı’ vurgusu

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

NATO zirvesi çerçevesinde 14 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesinde ele alınacak konular arasında Afganistan’daki gelişmeler olduğu haberleri gündeme yansıyor. ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilmesi sonrasında Türkiye’nin Washington’a, başkent Kâbil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nın güvenliğini ve yönetimini üstlenme önerisi getirdiği belirtilmişti. Taliban’dan ise önceki gün buna muhalefet gelmişti. Örgütten dün yapılan açıklamada yabancı güçlerin Afganistan’da kalmayı “umut etmemeleri” gerektiği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı sözcüsü ise, “İşleyen ve güvenli bir havalimanının, uluslararası diplomasinin varlığı için şart olduğunun altını çiziyoruz. Afganistan ekonomisi için de fayda sağlayacak” dedi.

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer “Türkiye’nin teklifini memnuniyetle karşılıyoruz fakat Ankara çok fazla şey istiyor. ABD’nin Türkiye’nin güvenilirliği ile ilgili endişeleri var fakat buna çözüm bulmayı planlıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kabil ile Taliban arasında müzakereler inişli çıkışlı sürerken şiddet hız kesmiyor. Taliban militanlarının önceki gün Gor bölgesine saldırısında en az 19 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi. Afgan yetkililer ise önceki gün farklı bölgelerdeki operasyonlarda en az 152 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen saldırıda ise bir kişi yaşamını yitirdi.