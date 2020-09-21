ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı’na yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Pompeo, "ABD, İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2020 Pazartesi, 18:26
ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı
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