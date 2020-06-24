ABD'den koronavirüs itirafı
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin direktörü Dr. Robert Redfield, Washington'ta Kongre'ye ifade verdi. Dr. Redfield, "Koronavirüse karşı elimizden geleni yaptık ama bu virüs ulusa diz çöktürdü" dedi.
2.4 milyondan fazla vakanın olduğu ABD’nin en önemli sağlık kuruluşlarından Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) direktörü Dr. Robert Redfield, Kongre’de ifade verdi.
ABD sağlık sisteminin uzun bir süredir yeterli maddi destek alamadığına değinen Redfield, yatırım yapılması çağrısında bulunurken corona virüsü ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
“VİRÜS ULUSUMUZA DİZ ÇÖKTÜRDÜ”
Redfield, resmi verilere göre 123 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Covid-19 ile ilgili de, “Biz virüsü yenmek için elimizden geleni yaptık fakat gerçek şu ki bu virüs bizim ulusumuza diz çöktürdü” ifadesini kullandı.
Redfield, “ABD olarak elimizden geleni yaptık ve kapasitemiz sınırları içerisinde salgınla mücadele ettik ama her zaman eleştiren birileri çıkacaktır. Muhtemelen bu ufak virüs için 7 trilyon dolar harcayacağız” dedi.
Kaynak: Sözcü
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