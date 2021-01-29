ABD’den kritik “çift maske” uyarısı: "Şehir efsanesi değil"

Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı Ayşegül Aydoğan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Koronavirüs konusunda doğru ve yanlış haberler konusunda herkesin çok dikkatli olması gerektiğini anlattı.

ABD’de yayınlanan “çift maske” uyarısını da şöyle paylaştı:

“Amerikan Hastalıları Önleme ve Kontrol Merkezi CDC, yaygın olarak görülen mutasyon virüs nedeniyle ‘çift maske’ önerisinde bulundu.

Bu doğru haber, şehir efsanesi değil. Kapalı alanlarda özellikle sıklıkla maskenin değiştirilmesi gerektiği söyleniyor.

Markete girdiyseniz mümkünse 10 dakikada çıkın en fazla 20 dakika kalın gibi uyarı var, uçaktaysanız birkaç saatte bir değiştirin gibi.

Bu bilgileri çok fazla sorgulamadan içselleştirmemiz gerekiyor.

Sağlık haberinin de bu mesajı vermesi gerekiyor. Çok fazla karıştırmadan, çok fazla teknik bilgiye girmeden aktarmak gerekiyor.”