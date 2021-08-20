ABD'den Kübalı yetkililere, protestoculara şiddet uygulandığı bahanesiyle yaptırım
ABD yönetimi, Küba'da hükümet karşıtı gösterilere katılanlara şiddet uygulandığı bahanesiyle Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı ile Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 3 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan protestoları bastırma eylemleriyle bağlantılı olarak Kübalı yetkililere yeni yaptırımlar getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı yetkilileri Roberto Legra Sotolongo ve Andres Laureano Gonzalez Brito ile İçişleri Bakanlığı yetkilisi Abelardo Jimenez Gonzalez'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
ABD, 13 Ağustos'ta da Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 2 yetkili ile bir askeri birimi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
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