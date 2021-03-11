ABD’den Myanmar Genelkurmay Başkanı’nın 2 çocuğuna yaptırım

11 Mart 2021 Perşembe, 10:10

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Şubat'taki darbeden bu yana Myanmar'da düzenlenen protestolara yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, ABD'nin, bu ülkeye yönelik başlattığı yaptırımlara yenilerini eklediğini kaydetti.

Antony Blinken, "ABD, Mynamar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in iki yetişkin çocuğu Aung Pyae Sone ve Khin Thiri Thet ile bunların sahip olduğu veya yönettiği 6 kuruluşu 14014 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım listesine aldı. Aung Pyae Sone ve Khin Thiri Thet uzun zamandır Genelkurmay Başkanı ile olan bağlarını zenginlik edinmek için kullanıyorlar. Darbenin elebaşları ile onların aileleri, demokrasiye baskısını artıran ve şiddete başvuran rejimden menfaat devşirememeliler" ifadesini kullandı.

Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Hlaing'in iki çocuğuna ait, "A&M Mahar Limited Şirketi", "Sky One İnşaat Şirketi", "The Yangon Restaurant", "The Yangon Gallery", "Everfit Limited Şirketi" ve "Seventh Sense Limited Şirketinin", bahse konu 6 kuruluş olduğu duyuruldu.