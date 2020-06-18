ABD’den Şam’a yaptırım kıskacı

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Suriye’de 9 yılı aşkındır süren iç savaşta ABD’nin bugüne kadarki en ağır yaptırımları dün devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Sezar Yasası” kapsamında içlerinde Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da bulunduğu Suriye hükümetiyle ilişkili 39 kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Pompeo, yaptırımların “Esad rejimini, savaşı sürdürmek ve Suriye halkına karşı kitlesel mezalimlerde bulunmak için kullandığı gelirden mahrum bırakmak amacıyla yapılan uzun süreli ekonomik ve siyasi baskı kampanyasının başlangıcı” olduğunu söyledi. Pompeo ayrıca yakın zamanda Esad’ı destekleyen çok sayıda başka kişi ve kuruluşu hedefleyen yeni yaptırımların açıklanacağını da vurguladı. “Sezar Yasası” olarak bilinen, tam adıyla “Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası”, 21 Aralık 2019’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

Suriye Merkez Bankası ise ABD yaptırımları nedeniyle karaborsada oluşabilecek dalgalanmaları engellemek amacıyla Suriye Lirası’nın dolar karşısındaki değerini düşürdü. AFP’nin haberine göre dün itibarıyla 1 doların fiyatı, 700’den 1256 Suriye Lirası’na yükseldi. Suriye’nin para birimi, geçen ay yaşanan kur krizi sonucunda yaklaşık 3 haftalık bir periyodda yüzde 50 değer kaybetmişti. Ardından aralarında Dürzilerin yaşadığı bölgeler ve cihatçıların hakimiyetinde bulunan İdlib’in de bulunduğu kimi kentlerde ekonomik kriz gerekçeli protestolar düzenlendiği haberleri gündeme yansımıştı.

Suriye’nin kuzeyinde, TSK’nin konuşlu bulunduğu bölgelerde de Suriye Lirası’nın değer kaybı gerekçe gösterilerek Türk Lirası’na geçilmişti. Ardından El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki İdlib’de de Türk Lirası’nın tedavüle sokulduğu belirtilmişti.

‘CİHATÇI MERKEZİ’

Öte yandan Amerika’nın Sesi’nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde İdlib’de El Kaide bağlantılı bazı grupların, Suriye ordusu ve müttefikleriyle mücadele çalışmalarını koordine etmek için ortak bir askeri operasyon merkezi kurduğu aktarıldı. “Kararlı ol” adlı yeni operasyon merkezinin, İdlib’in farklı bölgelerinde faaliyet gösteren beş cihatçı grubu bir araya getirdiği belirtildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Sözcüsü Sergey Dmitriyev, Rus askeri polislerin Suriye’de Fırat nehrinin doğusundaki 300 kilometreden fazla bir mesafe üzerinde devriye görevi gerçekleştirdiğini ifade etti.

UZLAŞI AÇIKLAMASI

Rudaw’ın haberine göre ise Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Kürt Ulusal Birliği, ABD arabulucuğunda ilk aşama görüşmelerinin ardından dün ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “2014 Duhok Anlaşması’nın (Yönetim, Ortaklık, Güvenlik ve Savunma) maddeleri her iki heyet arasındaki görüşmelerin temeli olarak kabul edilmiştir. Daha büyük bir anlaşma ile tüm Suriye halkları ve Kürt halkının menfaatlerini koruyacak ortaklığın tarihi adımı olmuştur” denildi.