ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

26 Şubat 2021 Cuma, 09:17

ABD ordusu, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenledi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu belirtildi.

John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi" açıklamasında bulundu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti" ifadelerini kullandı.

Saldırının IŞİD karşıtı koalisyon ülkeleri ile danışılarak yapıldığını anlatan Kirby, bunun Irak ve Suriye'deki genel durumu tırmandırmamak için orantılı bir şekilde icra edildiğini kaydetti.