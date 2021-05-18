ABD'den Türkiye merkezli şirkete IŞİD yaptırımı

18 Mayıs 2021 Salı, 11:15

ABD Hazine Bakanlığı resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, finans sektöründe faaliyet yürüten, Türkiye merkezli Al-Fay adlı bir şirket ile şirket yöneticileri oldukları vurgulanan İdris al-Fay ve İbrahim al-Fay adlı iki erkek kardeş yaptırım listesine eklendi. Duyuruda şirketin, "Suriye'deki IŞİD militanlarına yapılan para transferlerine aracılık ettiği" öne sürüldü.

Ticaret Sicil Gazetesi’nden elde edilen verilere göre, “Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi”, 2018 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden İdris el-Fay, Serkan Çaykışla ve Bekir Çaykışla tarafından kuruldu.

Fotoğraf: Sakarya Yeni Haber

ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda ayrıca, Alaa Khanfurah isimli kişinin söz konusu şirket üzerinden terör örgütüne yönelik para aktarımlarını gerçekleştirdiği belirtildi. Duyuruya göre Khanfurah, "2017 ve 2019 yıllarında üst düzey IŞİD liderlerine yönelik para aktarımlarını yönetti". Duyuruda ayrıca, Khanfurah'ın Irak'ta göz altına alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazartesi günü yaptığı açıklamada, terör örgütü IŞİD'in Ortadoğu'daki finansman ağına dikkat çekerek, "IŞİD faaliyetlerine devam ediyor ve finansal sistemle bağlantılarını sürdürüyor" demişti.