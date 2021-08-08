ABD'den Türkiye'ye 2 uçak geliyor
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD tarafından Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesine 2 adet yangın söndürme helikopteri ile destek verileceğini duyurdu.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Türkiye’nin orman yangınları ile mücadelesine ABD’nin 2 adet CH-47 ‘Chinook’ tipi yangın söndürme helikopterini ile destek sağlayacağı duyuruldu.
Büyükelçilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“ABD’nin Müttefiki ve NATO üyesi olan Türkiye, Covid-19’la mücadelenin başlarında yaptığımız yardım çağrısına, kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Şimdi biz de Türkiye’nin talebine yanıt vererek ve orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olarak bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız.
"SÜRECİ BAŞLATMIŞ BULUNMAKTAYIZ"
ABD Avrupa Komutanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ortaklık içinde hareket ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet CH-47 ‘Chinook’ tipi yangın söndürme helikopterini gönderme sürecini başlatmış bulunmaktadır.
"TAHRİBATI ÇOK İYİ ANLIYORUZ"
Amerika Birleşik Devletleri, orman yangınlarının oluşturduğu tahribatı çok iyi anlamaktadır. Türkiye’de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. Bu çabalara yaptığımız katkı, Amerikan değerlerinin ve şefkatinin yurtdışındaki somut bir örneğini ifade etmektedir. ABD-Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluğun devamı çerçevesinde NATO Müttefikimizin yanındayız.”
Video Haberler
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
- TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Morg önünde büyük acı
- Feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı!
- Feci kaza! Sürücü araçtan atladı
- Messi, Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
- Yurttaşlar zor anlar yaşadı! Hayatı olumsuz etkiledi
- Datça'da sahilde tatilcileri tedirgin eden görüntüler
- Korkunç an kamerada! Uçak böyle düştü
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Şahan Gökbakar'dan MHP'li Yönter'e yanıt
- Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak uyarısı
- Hulusi Akar'ın fotoğrafında ilginç ayrıntı
- Albayrak’ın sızan fotoğrafı ve düşündürdükleri
- Yolcu otobüsü takla attı! 15 kişi hayatını kaybetti
- AKP'li trollerden kan donduran ifadeler
- Fatih Portakal'dan Sedat Peker paylaşımı
- Boupendza'ya rekor teklif