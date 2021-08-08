İstanbul'da korkutan yangın

08 Ağustos 2021 Pazar, 18:56

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Özgülük Caddesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre çocukların kullandığı maytap, polyester inşaat kalıplarının içine düştü. Bir anda alev alan malzemeler, yangına neden oldu.

SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Bu arada iş yerinden yangını söndürmeye çalışan bir kişi hafif yaralandı.