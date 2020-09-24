ABD'den Türkiye'ye borç uyarısı: İlaç şirketleri satışı durdurabilir
ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye’ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıkladı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38’inci Amerikan-Türk Konferansı’nda konuşan ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını söyledi ve şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye'nin çıkarına olmayacağını ekledi.
Bir yıl önce ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la görüşmesinde bu sorunun çözüleceğine dair söz verildiğini aktaran Satterfield, Türkiye'nin ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Bir yıl sonra ABD’li şirketlerden borç indirimi talep edildiğini söyleyen Satterfield, borçların ödenmemesinin ya da ödemelerin eksik yapılmasının sonuçları olacağını kaydetti.
“TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARINA HİZMET EDEN BİR İSTİKAMET DEĞİL”
Uluslararası sağlık kuruluşlarının, Türkiye’deki hastanelerin kendilerine borçlu olduğunu ve 2,3 milyar dolarlık borcu geri almak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Satterfield, “Şirketler Türkiye piyasasından ayrılmayı ya da Türkiye riskini azaltmayı değerlendirecek.
Bu da Türkiye’nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil. Bu konunun derhal ele alınması gerekiyor” ifadesini kullandı. (Reuters)
En Çok Okunan Haberler
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Metiner'i donduran yanıt
- Yüzde 50.1 hayal
- Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
Video Haberler
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
- Yer: Adana... Adres sormak istedikleri yurttaşı vurdular
- Yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu!
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Metiner'i donduran yanıt
- Yüzde 50.1 hayal
- Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin