ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama

13 Aralık 2020 Pazar, 22:53

Başkan Trump, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Yeni savunma tasarımızın en büyük kazananı Çin. Veto edeceğim!" dedi.

Şayet Trump yasayı veto ederse, "süper çoğunlukla" onaylanan yeni yasa kongreye geri gönderilecek ve senatörler de burada başkanın kararını geçersiz kılmak için üçte iki çoğunlukla yasayı onaylamak durumunda kalacak.

FACEBOOK VE GOOGLE HEDEFTE

Trump açıklamasında, Facebook ve Google gibi sosyal medya devlerinin kendisine karşı önyargılı olduğunu söyledi.

Trump ayrıca, İç Savaş dönemindeki kölelik yanlısı Güneyli komutanların isimlerini taşıyan ABD askeri üslerinin isimlerinin değiştirilmesinin de kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.