ABD'den yeni 'Doğu Akdeniz' hamlesi

18 Ağustos 2020 Salı, 09:12

Doğu Akdeniz’de gerilim devam ederken Türkiye, sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisini de devreye sokmaya hazırlanıyor. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, ülkeler arası diplomasi savaşları yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarında işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

"KIBRISLI RUMLAR VE KIBRISLI TÜRKLER ARSINDA ADİL PAYLAŞIM YAPILMALI"

Lübnan temaslarının ardından Güney Kıbrıs’taki Larnaka Havaalanında Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşen Hale, Doğu Akdeniz’in stratejik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Kıbrıs’ın kendi karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) keşfedilen hidrokarbon kaynaklarını sondaj ve kullanım hakkını desteklediklerini kaydetti. Hale, bu doğal kaynakların Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AKSOY'DAN ERMENİSTAN'A TEPKİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan’ın Doğu Akdeniz açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, “Ermenistan’ın Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir” ifadesini kullandı. Aksoy, şunları kaydetti: “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa’dan sonra, herhangi denize kıyısı olmayan Ermenistan’ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanması, Türkiye’ye karşı kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne seriyor.”