ABD'den yeni Hakan Atilla kararı: Ticari faaliyetlerine 10 yıl yasak kondu

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:32

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nden geçilen uyarı metnine göre bakanlık, Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’ya ABD ile 10 yıl ticaret yasağı koyuldu.

Atilla, Halkbank'ta Genel Müdür olduğu dönemde ABD hükümeti tarafından, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'ye dönüşünün ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla mart ayında görevinden istifa etmişti.



İhracat Tahakkuk Ofisi Direktörü John Sonderman, tarafından kaleme alınan metinde şu ifadeler kullanıldı:

"16 Mayıs 2018'de ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde Mehmet Hakan Atilla (Atilla) Uluslararası Olağanüstü Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA), Amerika Birleşik Devletleri Kanunlar'ına (USC) göre, Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nden gerekli onayı almadan, İran'a ve İran Hükümeti'ne mali hizmetler sağlamak için bilinen ve bilinmeyen diğer kişilerle bilerek ve isteyerek komplo kurmak suçundan 32 ay hapis ve 500 dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Yönetmeliklerin 766.25 bölümünün, ilgili kısımda, İhracat Yaptırım Ofisi Direktörünün, İhracatçı Hizmetleri Müdürü ile istişare halinde, hüküm giymiş herhangi bir kişinin ihracat ayrıcalıklarını reddedebileceğini belirtmektedir.

Söz konusu hüküm kapsamında Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) dahil, USC'de belirtilen kanunlardan herhangi birinin ihlali, ihracat imtiyazının reddini, mahkumiyet tarihinden itibaren 10 yıla kadar sürebilir.

Buna ek olarak, Yönetmeliklerin 750.8. Bölümü uyarınca, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) İhracatçı Hizmetleri, kişinin mahkumiyet anında menfaatinin bulunduğu BIS tarafından verilen lisansları iptal edebilir."

Metinde, ilgili gerekçeler doğrultusunda Atilla ile ilgili karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Atilla'nın yazılı yanıtı da dahil olmak üzere kayıt incelememe ve BIS'in Direktörü dahil İhracatçı Hizmetleri Ofisi ile görüşmelere ve BIS'in kullanabileceği gerçeklere dayanarak, Atilla'nın Yönetmelikler kapsamındaki ihracat ayrıcalıklarını Atilla'nın mahkumiyet tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre için reddetmeye karar verdim. İhracatçı Hizmetleri Ofisi ayrıca, mahkumiyet anında Atilla'nın menfaati olduğu BIS tarafından verilen herhangi bir lisansı iptal etmeye karar verdi."