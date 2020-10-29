AB'den asgari ücret yönetmeliği teklifi: Toplu iş sözleşmeleri standart olmalı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde asgari ücretlerin pazarlık ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmesini içeren yeni yönetmelik teklifinde bulundu.
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu İş ve Sosyal Haklardan Sorumlu Üyesi Nicolas Schmit, "asgari ücret" konusuna Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
Dombrovskis, bütün AB ülkelerinde çalışanların yaşamlarını yeterli koşullarda sürdürmesi gerektiğini belirtti.
İşçi ve işveren organizasyonları gibi sosyal ortakların ulusal ve yerel olarak asgari ücretlerin müzakeresinde önemli rol oynadıklarını anımsatan Dombrovskis, ücretlerin toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmesini desteklediklerini anlattı.
Schmit de AB ülkelerindeki işçilerin yüzde 10'unun yoksul olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.
ASGARİ GEÇİM DİĞER ÜCRETLERE YETİŞMEK ZORUNDA
Çalışan bir kişinin zorlanmadan geçinebilmesi gerektiğini ifade eden Schmit, "Asgari ücretler, son yıllarda daha hızlı yükselen diğer ücretlere yetişmek zorundadır. Toplu iş sözleşmeleri ve toplu pazarlık bütün AB üyesi ülkelerde standart haline gelmelidir." diye konuştu.
Yönetmelikte, AB ülkelerinde asgari ücret belirleme konusunda toplu pazarlığın teşvik edilmesi, ücretlerin güncellenmesi için açık kriterler belirlenmesi, ücret belirleme sürecine sosyal ortakların katılımının güçlendirilmesi, ücretlerde kesintilerin sınırlandırılması ve ülkelerinin bu konudaki durumunun AB Komisyonuna yıllık raporlanması öngörülüyor.
Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.
AB'DE ASGARİ ÜCRET UYGULAMAYAN ÜLKELER
AB üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor. AB içerisinde asgari ücret en düşük 312 avro ile Bulgaristan'da ve en yüksek 2 bin 142 avro ile Lüksemburg'da uygulanıyor.
Asgari ücret uygulanmayan AB ülkeleri ise Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya, Finlandiya ve İsveç olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerde ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda belirleniyor.
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