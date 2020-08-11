AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: "Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız"

11 Ağustos 2020 Salı, 13:45

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında son günlerde tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz'de bulunan Ankara-Atina hattındaki gerilimiyle ilgili Avrupa Birliği'nin yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.





"YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ"

Stano, “Bölgede son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve pozitif iletişim ile diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır” dedi. Stano, AB’nin Yunanistan ve Rum Kesimi’nin yanında olduğunu da dile getirdi











