Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: "Yunanistan'ı suçlasınlar"

11 Ağustos 2020 Salı, 13:22

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir" açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çelik şunları kaydetti:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık.

Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük iyi niyetli adımlar attı.

Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi “Yunan tiyatrosu”na çevirmeye çalıştı.

Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti.

Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz’de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur.

Gelinen noktada, Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmiştir. Yapılan faaliyetler

Mavi Vatan içindedir. Yunanistan’ı ilgilendiren bir konu yoktur.

Son hadise, Akdeniz’de gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Avrupa ise halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, “Yunan siyasi tiyatrosu’”nun aleti olmamalıdır.Yunanistan’ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur.Bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır.Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı.

Doğu Akdeniz'de #MaviVatan'ımızı göz ardı eden her türlü hukuksuzluk, boşa çıkmaya mahkumdur. Devletimiz, Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi ve KKTC'nin çıkarlarını koruyacak irade, kararlılık, imkan ve kabiliyete sahiptir. Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır.

Oruç Reis, ülkemizin BM’ye bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan ile 'bir millet iki devlet' anlayışı ile çalıştıklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı bir millet iki devlet anlayışı ile sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızı nasıl sürdürebileceğimizi bugün heyetlerimiz ile birlikte değerlendirdik. Karşılıklı yatırımlar artıyor. Eğitim, kültür alanlarında iş birliğimizi değerlendireceğiz" dedi.

"KİMSE TÜRKİYE'YE YÖNELİK 'SİZ İYİ NİYET GÖSTERMEDİNİZ' DİYEMEZ"

Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin ise, şunları kaydetti:

"Biz burada iyi niyet göstergesi olarak Merkel ve AB'nin ricası ile bir taviz değil, geçici bazı jestler yaptık. Almanya ve Avrupa Birliği diyalog için çaba sarf ediyordu. Biz onlara 'biz bu jesti yaparız ama Yunanistan ve Rum kesiminde olumsuz adım göreceksiniz' dedik. Söylediğimiz ortaya çıktı. Gemilerimiz tekrar hareketlendirdik. Oruç Reis bölgeye gitti. Ağustos sonu itibariyle yeni bölgelerde de, kıta sahanlığımızın batı sınırlarına da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kararlılığımız tamdır. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Dün Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalar oldu. Kimse Türkiye'ye yönelik 'siz iyi niyet göstermediniz' diyemez, biz gösterdik. Karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar."