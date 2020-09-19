AB'den Türk şirketine yaptırım
AB'nin, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla biri Türk üç firmayı yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi. Yaptırımların Pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiyi yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi.
AB kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaptırımlar bugün AB üyesi 27 ülkenin daimi temsilcileri tarafından kabul edildi. Güncellenmiş yaptırım listesinin Pazartesi günü AB dışişleri bakanları toplantısında alınacak kararla yürürlüğe gireceği kaydedildi.
DW Türkçe'nin AFP'den aktardığı habere göre, Libya'ya savaş malzemesi sevkiyatına katıldıkları ve ambargoyu ihlal ettikleri öne sürülen şirketlerin AB ülkeleri içindeki hesapları bloke edilirken Avrupalı şirketlerin kendileriyle iş yapması yasaklanacak. Yaptırımlara dahil edilen kişiler ise AB'ye seyahat edemeyecek ve AB'deki banka hesaplarına erişimleri engellenecek.
Libya'daki iç savaşta Türkiye, BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) destek verirken Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün, UMH'ya karşı savaşan isyancı Halife Hafter güçlerine silah sevkiyatında bulunduğu BM raporlarında yer almıştı.
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