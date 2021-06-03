AB'den Türkiye dahil 7 aday ülkeye reform yardımı: 'Sorunlu alanlar standartlarla uyum sağlasın'
AB, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi AB adayı ülkeye 14 milyar 200 milyon euroluk katılım öncesi mali yardım paketi üzerinde anlaştı.
AB kurumlarının Türkiye ile birlikte AB adayı yedi ülkeye katılım öncesi destek amacıyla oluşturulan mali yardım paketini kabul etti.
AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhalyi, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yardım paketinin hacminin toplam 14 milyar 200 milyon euro olduğunu belirtti. Varhalyi, 2021 ve 2027 yılları için varılan anlaşmanın, "Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye olumlu, hoş ve güçlü bir mesaj olacağını" söyledi.
BÖLGE EKONOMİSİNE DESTEK
Batı Balkan ülkelerine aktarılacak olan fonun bölge ekonomisine destek olacağını ifade den Varhalyi, bu ülkelerdeki altyapı iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve dijitalleşmeye de yatırım yapılacağını ifade etti.
Varhalyi, AB'ye aday ülkeler Türkiye, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbıstan'da yaşayan insanların da bu yardımlara ulaşabileceğini söyledi.
SOSYAL REFORMLAR İÇİN...
Mali paketle ilgili görüşmelere katılan AB Dönem Başkanı Portekiz'in AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, bu ülkelerdeki ekonomik, siyasi, kurumsal, sosyal reformların da desteklenmek istendiğini vurguladı.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da mali yardımın reform çabaları için kullanılması gerektiğine dikkat çekilerek özellikle Türkiye'de hukuk devleti ilkesi gibi sorunlu alanlarda AB standartlarıyla uyum sağlanması gerektiği vurgulandı.
AB'nin bu mali yardım planının Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nde de onaylanması gerekiyor
AB-TÜRKİYE MÜZAKERE SÜRECİ
Türkiye ile AB arasında 2005 yılında başlatılan üyelik görüşmeleri, son yıllarda yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle durma noktasına gelmiş durumda. Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım müzakereleri teorik olarak 35 fasıl üzerinde yürütülüyor ve geçen 16 yılda katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılırken bunlardan sadece bir tanesi geçici olarak kapatıldı.
-DW Türkçe
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