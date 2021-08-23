AB'den Türk aşı sertifikasına onay

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:32

Avrupa Birliği resmi web sitesinden duyurulan haberde kararla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Bu karar, söz konusu ülkelerin AB sistemine bağlanacağı ve Kuzey Makedonya, Türkiye ve Ukrayna tarafından verilen COVID sertifikalarının yarından itibaren AB'de, AB Dijital COVID Sertifikası ile aynı koşullarda kabul edileceği anlamına geliyor. İlgili ülkeler kararla birlikte aynı zamanda AB'den kendi ülkelerine düzenlenecek seyahatlerde AB Dijital COVID Sertifikasının bağlayıcılığını da kabul etti. Bu durum AB'ye veya AB'den diğer ülkelere yönelik güvenli seyahatleri kolaylaştıracaktır."

Adaletten Sorumlu Komisyon Üyesi Didier Reynders konuya ilişkin olarak, “AB Dijital COVID Sertifikasına dayalı sistemi uygulayan ülkelerin listesinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve uluslararası standartları belirlediğimizi görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.