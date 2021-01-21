AB’den ‘Türkiye’ye baskı maratonu’

21 Ocak 2021 Perşembe, 15:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki görüşmede öne çıkan başlıklar 'vize serbestisi' ve 'Gümrük Birliği' oldu. Görüşme sonrası iki isim ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu konuşmasında, "Doğu Akdeniz ile ilgili detaylı bir konferans önerimiz olmuştu. Diğer taraftan vize serbestisiyle ilgili olarak atabileceğimiz adımları da değerlendireceğiz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda beklentilerimizi muhataplarımıza aktaracağız. Tüm bu toplantıların olumlu geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Borrel de Türkiye ile Yunanistan arasında yapılması planlanan görüşmelere atıf yaparak, "Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasını istiyoruz. Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden görüşmelere başlaması iyi bir adım" dedi.

Brüksel yönetimi, Ankara’nın hidrokarbon arama faaliyetlerine devam etmesi halinde, daha sert yaptırımların devreye sokulması hedefiyle, Mart ayındaki zirve toplantısı öncesi Borrell'i görevlendirmişti.

KARA LİSTE GENİŞLEYEBİLİR

NATO müttefiki Türkiye ile Yunanistan’ın, kıta sahanlığı ihtilafıyla Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelmelerinin ardından, AB liderleri Aralık ayında, aralarında Kıbrıs sularında sondaj çalışmaları yapan iki Türk enerji şirketi sahibinin de bulunduğu kara listeyi genişletme kararı almıştı.

Kara listeye yeni isimlerin ne zaman ekleneceği halen belirsizliğini koruyor, ancak adı açıklanmayan bir AB diplomatının İngiliz basınına verdiği demece göre, AB dışişleri bakanlarının, önümüzdeki hafta yapacakları toplantıda, listeye yeni isimlerin eklenmesi gündeme gelebilir.

İKNA TURLARI

Mevcut durumda; Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın başını çektiği karşı cephe Türkiye'ye azami baskı uygulanması için tüm güçlerini seferber ederken, Almanya'nın önderlik ettiği ülkeler daha diplomatik bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini savunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu kapsamda Pazartesi günü Ankara'ya yönelik bir diplomatik ziyaret gerçekleştirdi ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ile ilgili ‘olumlu sinyaller’ aldığını söyledi.

Öte yandan, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, AFP'ye demecinde, AB'nin "kendi çıkarlarını savunmaya kararlı" olduğunu bildirdi. Asselborn, Türkiye ile AB arasında "kalıcı bir yumuşama" umduğunu, ancak hâlihazırda Mart ayındaki AB liderler zirvesinden daha fazla yaptırım kararı çıkabileceğini ve bunun da "son seçenek" olduğunun altını çizdi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gerilim, Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında, Yunanistan’ın yasadışı bir şekilde hak iddia ettiği Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarına araştırma gemisi göndermesiyle zirveye çıkmıştı. Türkiye, gerilimi azaltma amacıyla Kasım ayında araştırma gemisi Oruç Reis'i geri çekmiş, Brüksel yönetimi ise bu kapsamda, yaptırımları genişletme planlarını açıklamıştı. Türkiye ve Yunanistan, gerilimin azaltılmasının ardından, 2016 yılında askıya alınan istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta yeniden başlatılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde Ankara'nın Brüksel ile olan ilişkisinde "yeni bir sayfa açmak" istediğini vurguladı.